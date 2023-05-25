Новые правила для мопедов в Казахстане: как и где пройти техосмотр

С 5 апреля мопеды в Казахстане приравнены к автомобилям. Теперь их владельцы обязаны проходить техосмотр и регистрировать транспорт, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Где проходить техосмотр мопедов

По данным Министерства транспорта, техосмотр зарегистрированных мопедов проводится в техцентрах для легковых автомобилей. В Казахстане функционируют 950 операторов, имеющих 2000 стационарных и 750 мобильных станций.

Мопеды относятся к категории L1 - это двухколесные транспортные средства с максимальной скоростью до 50 километров в час и объемом двигателя до 50 кубических сантиметров либо электродвигателем мощностью до 4 кВт.

Что проверяют при техосмотре

Технический осмотр мопеда включает проверку следующих систем, аналогично мотоциклам:

тормозной системы,

осветительных приборов (фары, габариты),

состояния колес и рулевого управления.

Исключение сделано только для новых мопедов — если с даты их выпуска прошло менее года, проходить техосмотр не требуется.

С момента вступления новых правил в силу мопеды без государственных номеров считаются вне закона. Теперь владельцы мопедов имеют такие же обязанности, как и остальные участники дорожного движения.