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Новые правила для мопедов в Казахстане: как и где пройти техосмотр

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Новые правила для мопедов в Казахстане: как и где пройти техосмотр ©Tengri Auto

С 5 апреля мопеды в Казахстане приравнены к автомобилям. Теперь их владельцы обязаны проходить техосмотр и регистрировать транспорт, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

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С 5 апреля мопеды в Казахстане приравнены к автомобилям. Теперь их владельцы обязаны проходить техосмотр и регистрировать транспорт, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Где проходить техосмотр мопедов


По данным Министерства транспорта, техосмотр зарегистрированных мопедов проводится в техцентрах для легковых автомобилей. В Казахстане функционируют 950 операторов, имеющих 2000 стационарных и 750 мобильных станций.

Мопеды относятся к категории L1 - это двухколесные транспортные средства с максимальной скоростью до 50 километров в час и объемом двигателя до 50 кубических сантиметров либо электродвигателем мощностью до 4 кВт.

Что проверяют при техосмотре


Технический осмотр мопеда включает проверку следующих систем, аналогично мотоциклам:


  • тормозной системы,

  • осветительных приборов (фары, габариты),

  • состояния колес и рулевого управления.

    • Исключение сделано только для новых мопедов — если с даты их выпуска прошло менее года, проходить техосмотр не требуется.

    С момента вступления новых правил в силу мопеды без государственных номеров считаются вне закона. Теперь владельцы мопедов имеют такие же обязанности, как и остальные участники дорожного движения.

    Транспорт

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