Новая услуга стала доступна казахстанцам на eGov
Казахстанцы теперь могут воспользоваться новой услугой на портале eGov.kz для создания цифровых версий своих документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Казахстанцы теперь могут воспользоваться новой услугой на портале eGov.kz для создания цифровых версий своих документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Что позволяет новая услуга?
С помощью расширенного варианта госуслуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" пользователи могут:
- исправить некорректные данные в аттестатах и дипломах;
- создать цифровую версию документов, загрузив их скан-копии.
Как воспользоваться услугой?
Для подачи заявления на оцифровку документа выполните следующие шаги:
- Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Образование".
- Выберите услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажмите "Заказать услугу онлайн".
- Укажите тип заявки – "Оцифровка сведений о документах об образовании".
- Выберите вид документа и загрузите его скан-копию.
- Ожидайте результата в личном кабинете в разделе "История получения услуг".
Какие документы можно оцифровать?
На данный момент услуга доступна для документов:
- о среднем образовании;
- о техническом и профессиональном образовании.
Оцифровке подлежат документы, выданные с 1980 по 2023 год.
Сроки оказания услуги
Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней. Однако возможно получение отказа в случае предоставления недостоверных данных или документов, не соответствующих требованиям.
Заключение
Новая функция на портале eGov.kz упрощает процесс создания цифровых версий документов об образовании и коррекции данных. Это значительно повысит удобство и доступность получения государственных услуг для граждан Казахстана.
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