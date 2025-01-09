Новая услуга стала доступна казахстанцам на eGov

Казахстанцы теперь могут воспользоваться новой услугой на портале eGov.kz для создания цифровых версий своих документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Что позволяет новая услуга?

С помощью расширенного варианта госуслуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" пользователи могут:

исправить некорректные данные в аттестатах и дипломах;

создать цифровую версию документов, загрузив их скан-копии.

Как воспользоваться услугой?

Для подачи заявления на оцифровку документа выполните следующие шаги:

Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" – "Образование". Выберите услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажмите "Заказать услугу онлайн". Укажите тип заявки – "Оцифровка сведений о документах об образовании". Выберите вид документа и загрузите его скан-копию. Ожидайте результата в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Какие документы можно оцифровать?

На данный момент услуга доступна для документов:

о среднем образовании;

о техническом и профессиональном образовании.

Оцифровке подлежат документы, выданные с 1980 по 2023 год.

Сроки оказания услуги

Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней. Однако возможно получение отказа в случае предоставления недостоверных данных или документов, не соответствующих требованиям.

Заключение

Новая функция на портале eGov.kz упрощает процесс создания цифровых версий документов об образовании и коррекции данных. Это значительно повысит удобство и доступность получения государственных услуг для граждан Казахстана.