Назван средний размер пенсии в Казахстане. Что изменилось в 2025 году?

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о среднем размере пенсии в Казахстане и изменениях, которые вступили в силу с начала 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Общие выплаты и численность пенсионеров

В 2024 году из республиканского бюджета на пенсии было выделено 3 триллиона 752,1 миллиарда тенге. Из этой суммы:

1 триллион 182,3 миллиарда тенге направлено на базовую пенсию;

2 триллиона 569,8 миллиарда тенге — на солидарную пенсию.

На 1 января 2025 года в Казахстане насчитывается 2 миллиона 451 тысяча пенсионеров.

Размеры пенсий в 2024 году

В декабре 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 131 356 тенге, из них:

солидарная пенсия — 88 819 тенге;

базовая пенсия — 42 537 тенге.

Для сравнения, в ноябре 2024 года совокупный размер пенсии составлял 131 556 тенге, включая:

88 967 тенге — солидарная часть;

42 589 тенге — базовая часть.

Изменения с 2025 года

С 1 января 2025 года увеличены базовая и солидарная пенсионные выплаты:

Базовая пенсия: повышение на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Минимальный размер увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальный — с 105% до 110% (50 851 тенге).

повышение на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Минимальный размер увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальный — с 105% до 110% (50 851 тенге). Солидарная пенсия: повышение на 8,5%.

Эти меры соответствуют поручению Главы государства о ежегодном увеличении минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальной — до 120% в течение пяти лет, начиная с 2023 года.

Будущие перспективы

Поэтапное повышение пенсий направлено на улучшение благосостояния пенсионеров Казахстана и создание более устойчивой пенсионной системы в условиях роста инфляции и изменения экономических показателей.

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