Метапневмовирус в Казахстане: в Минздраве сделали заявление

Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало сообщения СМИ о распространении метапневмовируса человека (HMPV) в мире, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. По данным ведомства, этот вирус давно известен и активно циркулирует в разных странах на протяжении десятилетий.

Распространение в Казахстане

В Минздраве сообщили, что метапневмовирус выявлен в Казахстане наряду с другими негриппозными вирусами, особенно в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала эпидемического сезона в стране исследовано 8360 образцов, из которых 1866 (22%) оказались положительными на негриппозные вирусы.

Риновирус – 680 проб (36,4%);

Респираторно-синцитиальный вирус (РС вирус) – 433 (23,2%);

Аденовирус – 226 (12,1%);

Коронавирус – 206 (11,1%);

Парагрипп – 178 (9,5%);

Бокавирус – 113 (6,1%);

Метапневмовирус – 30 (1,6%).

Особенности вируса

Метапневмовирус передается главным образом воздушно-капельным путем, реже – контактно-бытовым. Основные симптомы включают кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Специфического лечения не существует, применяется симптоматическая терапия.

Статистика ОРВИ и гриппа

По данным Минздрава, с 1 октября в Казахстане зарегистрировано:

2 002 335 случаев ОРВИ;

941 лабораторно подтвержденный случай гриппа, из них:

910 – грипп типа А (H1N1),

1 – грипп типа А (H3N2),

30 – грипп типа В.

Риски и рекомендации

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова, тяжелое течение метапневмовирусной инфекции угрожает следующим группам:

детям до пяти лет,

пожилым людям старше 65 лет,

пациентам с иммунодефицитом.

В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости. Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах массового скопления людей, особенно пациентам с хроническими заболеваниями.

Ситуация в Китае

В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса. Согласно данным местного Управления по контролю заболеваний, вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа. Количество заболевших обеими инфекциями продолжает расти.

Метапневмовирус остается одним из активных участников сезонных эпидемий ОРВИ и требует повышенного внимания со стороны медиков и населения.