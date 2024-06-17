Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Здоровый образ жизни Красиво Мужская зона Питание
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle
Комментарии

Месси и Антонелла взяли паузу в семейных планах: подробности

Месси и Антонелла взяли паузу в семейных планах: подробности
©instagram.com/antonelaroccuzzo

Лидер "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что они с супругой Антонеллой Рокуццо уже не стараются завести дочку, передают Vesti.kz со ссылкой на Приватный футбол.

В марте 22-го Лео говорил:

"Да, я хочу дочку. Мы рады рождению Чиро, но теперь хотим девочку"

В ноябре 22-го:

"Мы с Антонеллой продолжим стараться, пока не родится девочка"

Сентябрь 23-го:

"Мы хотели бы снова завести ребенка. Но посмотрим"

На днях:

"Я бы хотел, чтобы у нас родилась дочь, но сейчас мы не стараемся"

Месси состоит в отношениях с Антонеллой с 2008 года. Долгое время они жили в неформальном браке, официальная свадьба состоялась лишь 30 июня 2017 года через несколько дней после 30-летия футболиста. Пара воспитывает трех сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:19
Lifestyle
©instagram.com/antonelaroccuzzo Месси и Антонелла взяли паузу в семейных планах: подробности
14 июня, 17:23
Lifestyle
©instagram.com/psg Игрок сборной Испании потерял жену из-за клуба
12 июня, 21:31
Lifestyle
©instagram.com/nurik028/ Лидер сборной Казахстана по футболу купил дорогостоящую машину
7 июня, 15:45
Lifestyle
©instagram.com/angelina_lukas1997 Ангелина Лукас показала себя в купальнике
6 июня, 17:34
Lifestyle
©instagram.com/georginagio Джорджина призналась в любви и растрогала соцсети
4 июня, 15:40
Lifestyle
©instagram.com/georginagio/ Джорджина выложила пикантное фото в постели с Роналду
26 мая, 10:37
Lifestyle
©instagram.com/paigevanzant Стала известна дата реванша порноактрисы с секс-символом ММА
26 мая, 09:58
Lifestyle
©instagram.com/thedumbledong Неожиданным исходом завершился бой порнозвезды против секс-символа ММА
24 мая, 22:37
Lifestyle
©instagram.com/paigevanzant Девушка-боец шокировала фанатов сексуальной фигурой
21 мая, 12:30
Lifestyle
©instagram.com/nurlan__saburov/ Нурлан Сабуров "перешел" в профи-бокс и "получил" бой с соперником Майка Тайсона
16 мая, 17:00
Lifestyle
©instagram.com/krisik___karapetyan "Я очнулась на полу". Экс-волейболистка сборной Казахстана раскрыла подробности избиения парнем
16 мая, 12:21
Lifestyle
©ФК "Интер Майами" Месси создал "напиток будущего": "украл" идею у Роналду
28 апреля, 13:56
Lifestyle
©ФК "Астана" Экс-защитник сборной Казахстана опубликовал фото пьяного Джолчиева
24 апреля, 13:28
Lifestyle
©instagram.com/pearlgonzalez Бывшая девушка-боец UFC показала фото в откровенной позе
23 апреля, 23:59
Lifestyle
©instagram.com/georginagio/ Роналду показал фото с Джорджиной из сауны
18 апреля, 16:09
Lifestyle
©instagram.com/thesavannahbond Популярный нокаутер решил жениться на порноактрисе
12 апреля, 15:47
Lifestyle
©instagram.com/georginagio Девушка Роналду "разделась" на камеру
10 апреля, 14:05
Lifestyle
©depositphotos.com Врачи назвали малоизвестные продукты, ухудшающие сон
10 апреля, 11:13
Lifestyle
©depositphotos.com Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь: эксперт назвал две причины
7 апреля, 12:48
Lifestyle
©instagram.com/knolldoll Самая сексуальная фанатка футбола опубликовала горячие фото
5 апреля, 16:42
Lifestyle
©instagram.com/claudia_romani Самая сногсшибательная судья в мире показала откровенные фото в бикини
4 апреля, 18:48
Lifestyle
©instagram.com/m10_official Озил нереально раскачался и показал гору мышц из спортзала
1 апреля, 20:22
Lifestyle
©instagram.com/sogoyasha/ Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены
29 марта, 21:12
Lifestyle
©instagram.com/paigevanzant Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото
28 марта, 14:01
Lifestyle
©instagram.com/m10_official Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры
27 марта, 13:36
Lifestyle
©instagram.com/nazym_kyzaibay09 Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
24 марта, 17:27
Lifestyle
©instagram.com/krisik___karapetyan Секс-символ казахстанского волейбола сделала заявление после избиения парнем
20 марта, 19:50
Lifestyle
©instagram.com/georginagio/ Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
18 марта, 14:30
Lifestyle
©instagram.com/paigevanzant Секс-символ ММА показала тренировку в крошечном бикини
18 марта, 13:20
Lifestyle
©twitter.com/AlNassrFC Самое умиляющее видео с Роналду появилось в Сети

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus