Мбаппе раскрыл подробности личной жизни и ответил про любимую девушку

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе раскрыл подробности личной жизни, сообщают Vesti.kz.

25-летний футболист рассказал, как известность влияет на отношения.

– Возможно ли жить в паре, если тебя зовут Килиан Мбаппе?

– Возможно все, но это требует адаптации. Я не могу играть здесь роль несчастного. Нужно адаптировать свою жизнь, чтобы обрести спокойствие, - сказал Мбаппе в интервью Canal+.

Также звезда "Реала" ответил, есть ли у него любимая девушка:

"Однажды я был влюблен – надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить эти моменты, но не факт, что человек рядом со мной будет к этому готов".

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Напомним, Мбаппе выступает за "Реал" с лета. В нынешнем сезоне форвард сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее в его карьере были "Монако" и "Пари Сен-Жермен". В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018, а также Лигу наций-2021.

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