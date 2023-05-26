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Майка Джордана ушла за три миллиона долларов

Майка Джордана ушла за три миллиона долларов
©Robert Edward Auctions

Бывший баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал майки и кроссовки всех участников национальной команды, надевших их в полуфинальном матче Олимпийских игр 1992 года против Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации NBC каждый из предметов экипировки был подписан соответствующим игроком. Майка Майкла Джордана была продана за 3,03 миллиона долларов, а его кроссовки - за 420 тысяч.

Кроме того, Мэлоун продал майки Ларри Берда (360 тысяч долларов), Мэджика Джонсона (336 тысяч), Чарльза Баркли (230 тысяч), Дэвида Робинсона (116 тысяч), Клайда Дрекслера (91 тысячу), Скотти Пиппена (80 тысяч) и других. Майка самого Мэлоуна была продана за 59 тысяч.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго Буллз" и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

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©Robert Edward Auctions Майка Джордана ушла за три миллиона долларов

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