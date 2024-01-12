Макгрегор сделал роскошный подарок шеф-повару своего ресторана

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор порадовал шеф-повара своего ресторана, сообщают Vesti.kz.

Боец подарил ему часы Rolex на 50-летие, тот был тронут таким вниманием и поблагодарил Конора за роскошный подарок.

Ранее Макгрегор объявил о своем возвращении в октагон. По его словам, 29 июня в Лас-Вегасе он подерется с американцем Майклом Чендлером.

Последний раз под эгидой UFC ирландец бился 11 июля 2021 года против американца Дастина Порье. Поединок остановили в конце первого раунда, поскольку Конор сломал левую ногу. Судья отдал победу Порье техническим нокаутом с указанием на остановку врача.

35-летний Макгрегор провел 28 боев в ММА, одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.