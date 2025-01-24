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Курс доллара в Казахстане снизился еще на 4 тенге

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Курс доллара в Казахстане снизился еще на 4 тенге ©depositphotos.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара 24 января составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара 24 января составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Официальный курс Национального банка на эту дату установлен на уровне 522,42 тенге за доллар.

По данным kurs.kz, средний курс покупки и продажи доллара в обменниках двух крупнейших городов Казахстана выглядит следующим образом:

Алматы:

Средний курс покупки - 519,32 тенге.

Средний курс продажи - 522,20 тенге.

Астана:

Средний курс покупки - 518,17 тенге.

Средний курс продажи - 522,71 тенге.

Следите за изменением валютного курса, чтобы принимать выгодные решения по покупке и продаже иностранной валюты.

Доллар Тенге

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