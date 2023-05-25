Контроль средней скорости ввели на трассах в Казахстане: что нужно знать?

На автодорогах республиканского значения в Казахстане начали применять автоматические комплексы фиксации средней скорости движения, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Контроль осуществляется на следующих участках:
Под "средней скоростью движения" понимается значение, полученное путем деления расстояния, пройденного транспортным средством на участке дороги, на затраченное время.
Отдельная статья за превышение средней скорости вводиться не будет — нарушения фиксируются по действующей статье 592 КоАП. Санкции предусматривают:
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