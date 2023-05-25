Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Lifestyle
Вчера 11:53
 

Контроль средней скорости ввели на трассах в Казахстане: что нужно знать?

  Комментарии

Поделиться
Контроль средней скорости ввели на трассах в Казахстане: что нужно знать? ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На автодорогах республиканского значения в Казахстане начали применять автоматические комплексы фиксации средней скорости движения, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Поделиться

На автодорогах республиканского значения в Казахстане начали применять автоматические комплексы фиксации средней скорости движения, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Контроль осуществляется на следующих участках:

  • Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч);

  • Астана – Павлодар (140 км/ч);

  • Шымкент – Кызылорда (110 км/ч);

  • Шымкент – Тараз (110 км/ч);

  • Павлодар – Семей – Калбатау (100–110 км/ч);

  • Уральск – граница с Россией (Саратов) (100 км/ч);

  • Павлодар – граница с Россией (Омск) (100–110 км/ч).

    • Под "средней скоростью движения" понимается значение, полученное путем деления расстояния, пройденного транспортным средством на участке дороги, на затраченное время.

    Отдельная статья за превышение средней скорости вводиться не будет — нарушения фиксируются по действующей статье 592 КоАП. Санкции предусматривают:

  • Превышение на 10–20 км/ч — штраф 5 МРП (18 460 тенге);

  • На 20–40 км/ч — 10 МРП (36 920 тенге);

  • На 40 км/ч и более — 20 МРП (73 840 тенге);

  • Повторное нарушение в течение года — 30 МРП (110 760 тенге);

  • На 60 км/ч и более — 40 МРП (147 680 тенге).

    • Новые штрафы для водителей вступили в силу в Казахстане: что изменилось

    Автомобили Штраф

    Реклама

    Живи спортом!