Контроль средней скорости ввели на трассах в Казахстане: что нужно знать?

На автодорогах республиканского значения в Казахстане начали применять автоматические комплексы фиксации средней скорости движения, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Контроль осуществляется на следующих участках:

Астана – Щучинск (ограничение 140 км/ч);

Астана – Павлодар (140 км/ч);

Шымкент – Кызылорда (110 км/ч);

Шымкент – Тараз (110 км/ч);

Павлодар – Семей – Калбатау (100–110 км/ч);

Уральск – граница с Россией (Саратов) (100 км/ч);

Павлодар – граница с Россией (Омск) (100–110 км/ч).

Под "средней скоростью движения" понимается значение, полученное путем деления расстояния, пройденного транспортным средством на участке дороги, на затраченное время.

Отдельная статья за превышение средней скорости вводиться не будет — нарушения фиксируются по действующей статье 592 КоАП. Санкции предусматривают:

Превышение на 10–20 км/ч — штраф 5 МРП (18 460 тенге);

На 20–40 км/ч — 10 МРП (36 920 тенге);

На 40 км/ч и более — 20 МРП (73 840 тенге);

Повторное нарушение в течение года — 30 МРП (110 760 тенге);

На 60 км/ч и более — 40 МРП (147 680 тенге).

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