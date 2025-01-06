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Вчера 09:29
 

Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще 9 городов

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Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще 9 городов ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Cиноптики Казгидромета предупредили жителей Алматы и еще девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут способствовать загрязнению воздуха, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Cиноптики Казгидромета предупредили жителей Алматы и еще девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут способствовать загрязнению воздуха, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Прогноз на 6 января 2025 года

Согласно сообщению Казгидромета, 6 января 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в следующих городах:

  • Алматы
  • Павлодар
  • Караганда
  • Жезказган
  • Балхаш
  • Темиртау
  • Усть-Каменогорск
  • Семей
  • Риддер
  • Атырау.

Причины загрязнения

Неблагоприятные метеорологические условия возникают из-за сочетания факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, что увеличивает риск загрязнения воздуха.

Рекомендации для жителей

  • Ограничьте время пребывания на улице, особенно вблизи оживленных магистралей.
  • Используйте маски или респираторы для снижения воздействия загрязняющих веществ.
  • При наличии возможности сократите использование автомобилей и других источников выбросов.
  • Пейте больше воды и укрепляйте иммунитет.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 6 января в Казахстане.

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