Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще 9 городов
Cиноптики Казгидромета предупредили жителей Алматы и еще девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут способствовать загрязнению воздуха, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Cиноптики Казгидромета предупредили жителей Алматы и еще девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут способствовать загрязнению воздуха, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Прогноз на 6 января 2025 года
Согласно сообщению Казгидромета, 6 января 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в следующих городах:
- Алматы
- Павлодар
- Караганда
- Жезказган
- Балхаш
- Темиртау
- Усть-Каменогорск
- Семей
- Риддер
- Атырау.
Причины загрязнения
Неблагоприятные метеорологические условия возникают из-за сочетания факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, что увеличивает риск загрязнения воздуха.
Рекомендации для жителей
- Ограничьте время пребывания на улице, особенно вблизи оживленных магистралей.
- Используйте маски или респираторы для снижения воздействия загрязняющих веществ.
- При наличии возможности сократите использование автомобилей и других источников выбросов.
- Пейте больше воды и укрепляйте иммунитет.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 6 января в Казахстане.
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