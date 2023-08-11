Казахстанская спортсменка поделилась откровенными фото после тяжелой тренировки

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас поделилась со своими подписчиками в Instagram горячими снимками, сообщают Vesti.kz.

26-летняя спортсменка отметила, что после тяжелой тренировки пришла в бассейн, а также позагорать.

"Еще бы кто-нибудь принес апельсиновый фреш, было бы вообще сказка", - добавила она, позируя на снимках в купальнике.

Напомним, что Лукас выступает в легчайшем весе. Последний раз она выходила на ринг в мае в Стамбуле (Турция), где встречалась с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Ангелине. В активе казахстанки четыре победы на профи-ринге в четырех боях.

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