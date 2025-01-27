Какую стипендию будут получать студенты в Казахстане в 2025 году
Правительство Казахстана раскрыло данные о размере стипендий для студентов колледжей, бакалавриата, магистратуры и докторантуры, которые будут действовать с 1 сентября 2025 года, передают Vesti.kz.
Правительство Казахстана раскрыло данные о размере стипендий для студентов колледжей, бакалавриата, магистратуры и докторантуры, которые будут действовать с 1 сентября 2025 года, передают Vesti.kz.
Проверка данных и распределение средств
Чтобы избежать нецелевого использования средств, выделенных на стипендии, информация о студентах проверяется в нескольких государственных базах. Средства перечисляются на банковские счета или через национального почтового оператора и должны поступить не позднее конца текущего месяца.
Размеры стипендий
Докторанты (включая направление "Здравоохранение"): 262 500 тенге.
Врачи-резиденты и магистранты медицинских специальностей: 134 664 тенге.
Магистранты: 117 098 тенге.
Интерны: 94 862 тенге.
Студенты педагогических и медицинских направлений: 84 000 тенге.
Студенты других специальностей: 52 372 тенге.
Студенты технического и профессионального образования (рабочие квалификации): 41 896 тенге.
Студенты среднего звена технического и послесреднего образования: 43 574 тенге.
Статистика выплат
На текущий момент стипендии ежемесячно получают более 200 тысяч студентов из более чем 88 вузов страны.
Заключение
Повышение стипендий призвано поддержать студентов Казахстана и стимулировать их профессиональное развитие. Строгий контроль за целевым использованием средств обеспечит их эффективное распределение.
Реклама