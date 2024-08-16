Жена экс-форварда "Реала" взбесилась и опубликовала новые горячие фото

Аура Руис, жена экс-игрока "Реала" Хесе Родригеса, поделилась откровенными фотографиями со своими подписчиками в Instagram, передают Vesti.kz.

Сначала она выложила эти снимки и получила порцию критики относительно своей фигуры и внешности.

Затем она, взбесившись, опубликовала другие фото и подписала: "Как следствие моего предыдущего поста на уродливые комментарии, я отвечаю вам здесь... Я Аура Руис, так что, что бы я не делала, меня всегда будут критиковать. ВСЕГДА. Слава богу я умная и всегда делаю то, что хочу".

Напомним, Хесе Родригес выступал за "Реал" с 2011 по 2016 год. Также в его карьере были "Пари Сен-Жермен", "Лас-Пальмас", "Сток Сити", "Бетис", "Спортинг" (Лиссабон), "Анкарагюджю", "Сампдория". С прошлого года защищает цвета "Коритибы".