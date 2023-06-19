Известный блогер расплакался и встал на колени перед Роналду

Известный американский блогер и стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс-младший) расплакался после встречи со своим кумиром - Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

18-летний блогер собрал огромное количество поклонников в сети благодаря своим выходкам, большинство из которых связано с португальской суперзвездой. Его видео набрали более миллиарда просмотров и 17 миллионов подписчиков на YouTube.

IShowSpeed давно мечтал о встрече с Роналду, и несколько раз пытался увидеть его вживую. В ноябре 2022 года он прилетел на матч "Манчестер Юнайтед", но португалец тогда не попал в состав "красных дьяволов".

Затем он отправился на чемпионат мира в Катар, но и в том матче сборной Португалии Роналду остался на скамейке запасных.

Известный блогер наконец встретил своего кумира после победы Португалии в квалификации Евро против Боснии и Герцеговины. IShowSpeed не смог сдержать своих эмоций и встал на колени после того, как 38-летний футболист вышел из машины.

По словам Криштиану, его сын подсказал, что ютубер будет ждать его после матча.

Роналду сделал селфи с блогером, обнял его, а также изобразил свое фирменное празднование гола с криком Siu.

Футболист вернулся в машину, а IShowSpeed продолжил радоваться и даже расплакался.