iPhone начал сканировать фото пользователей: как отключить новую функцию

Apple внедрила функцию Enhanced Visual Search, которая автоматически сканирует фотографии на устройствах пользователей для идентификации достопримечательностей и интересных мест. Эта опция появилась в iOS 18.1 и macOS 15.1, причем включена по умолчанию. IT-эксперты выразили обеспокоенность насчет конфиденциальности данных. Vesti.kz разбирааются, как работает эта технология и как отключить ее.

Как работает Enhanced Visual Search?

Функция использует локальную модель машинного обучения для анализа фотографий. Алгоритм выделяет "области интереса", такие как памятники и другие достопримечательности. Работа функции происходит в несколько этапов:

Локальный анализ: устройство определяет важный объект на изображении и создает числовое представление.

устройство определяет важный объект на изображении и создает числовое представление. Шифрование данных: числовое представление шифруется с использованием гомоморфного шифрования, позволяя серверу обрабатывать данные без расшифровки.

числовое представление шифруется с использованием гомоморфного шифрования, позволяя серверу обрабатывать данные без расшифровки. Сравнение с базой: данные отправляются на сервер Apple для поиска соответствия в базе достопримечательностей.

данные отправляются на сервер Apple для поиска соответствия в базе достопримечательностей. Возврат данных: устройство получает и расшифровывает результаты, отображая пользователю информацию о найденных объектах.

Что утверждает Apple?

Компания заявляет, что применяет гомоморфное шифрование и дифференциальную конфиденциальность для защиты данных. Это означает, что содержимое фотографий остается недоступным для Apple и ее партнеров, таких как OHTTP Cloudflare. Однако активирование функции без явного согласия вызвало критику со стороны пользователей.

Как отключить Enhanced Visual Search?

Если вы не хотите, чтобы ваши фотографии анализировались, вы можете отключить эту функцию:

На iPhone или iPad:

Откройте настройки устройства.

Перейдите в раздел Настройки → Приложения → Фотографии.

Отключите опцию Enhanced Visual Search (Улучшенный визуальный поиск).

На Mac:

Откройте приложение Фотографии.

Выберите Настройки → Общие.

Снимите галочку с функции Enhanced Visual Search.

Риски и безопасность

Apple уверяет, что технология надежно защищена, но любая система может быть подвержена сбоям или утечкам. Поэтому решение об активации функции зависит от уровня доверия пользователей к компании.

Заключение

Если защита ваших данных - приоритет, отключение функции Enhanced Visual Search - логичный шаг. Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности устройств, чтобы защитить свои персональные данные.