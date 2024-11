Экс-звезда "Арсенала" закрутил роман с актрисой фильмов для взрослых: фото

Французский футболист Николя Пепе, ранее игравший за лондонский "Арсенал", а ныне защищающий цвета сипанского "Вильярреала", оказался в центре внимания из-за слухов о своих отношениях с Тианной Трамп, известной актрисой фильмов для взрослых. Как сообщает Daily Mail, пара якобы встречается уже около пяти месяцев, передают Vesti.kz.

Недавно Тианна, настоящее имя которой Кина Нишель Джонс, поделилась в соцсетях фото с Пепе за совместным ужином.

Professional soccer player Nicolas Pépé seen on a date with his new girlfriend and adult entertainment star, Teanna Trump. pic.twitter.com/8C2YK14gk8