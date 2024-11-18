Экс-звезда "Арсенала" закрутил роман с актрисой фильмов для взрослых: фото

Французский футболист Николя Пепе, ранее игравший за лондонский "Арсенал", а ныне защищающий цвета сипанского "Вильярреала", оказался в центре внимания из-за слухов о своих отношениях с Тианной Трамп, известной актрисой фильмов для взрослых. Как сообщает Daily Mail, пара якобы встречается уже около пяти месяцев, передают Vesti.kz.

Недавно Тианна, настоящее имя которой Кина Нишель Джонс, поделилась в соцсетях фото с Пепе за совместным ужином.

Professional soccer player Nicolas Pépé seen on a date with his new girlfriend and adult entertainment star, Teanna Trump. pic.twitter.com/8C2YK14gk8 — Daily Loud (@DailyLoud) November 17, 2024

Кроме того, ее неоднократно замечали в VIP-зоне стадиона "Вильярреала" во время матчей чемпионата Испании. Актриса также публиковала снимки в футболке испанского клуба, что добавило еще больше масла в огонь слухов.

По данным инсайдеров, Пепе и Тианна вместе проводили время в Испании, посещая такие места, как Биопарк в Валенсии и местный океанариум. Их отношения, хотя и не подтверждены официально, стали горячей темой обсуждения в футбольных и светских кругах.

Николя Пепе известен своими выступлениями за "Лилль", где в сезоне 2018/19 он забил 23 гола в 42 матчах, чем привлек внимание "Арсенала". Лондонский клуб заплатил за него рекордные 79 миллионов евро, но, к сожалению, ожидания не оправдались.

В 2023 году он покинул "канониров" и в августе следующего года подписал контракт с "Вильярреалом". Пепе, с текущей оценкой в 9 миллионов евро на Transfermarkt, в первых 11 матчах сезона 2024/2025 отметился голом и ассистом, чем укрепил свою позицию в составе испанский клуба.