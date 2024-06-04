Джорджина выложила пикантное фото в постели с Роналду

Джорджина Родригес - девушка нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду порадовали своих подписчиков очередными горячими снимками, сообщают Vesti.kz.

Модель опубликовала фото того, как она проводит свое время с Роналду. На одном из них пара нежится в кровати с красивым видом за окном.

Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Сейчас семья проживает в Саудовской Аравии, после перехода Роналду в "Аль-Наср" в 2023 году.