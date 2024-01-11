Девушка Роналду опубликовала откровенные фото

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками, сообщают Vesti.kz.
На первом фото она позирует в топике, приоткрывающем грудь, на втором - она уже в платье с глубоким вырезом, из-под которого виднеется бюстгальтер.
За 54 минуты ее снимки набрали уже 357 000 лайков.
©instagram.com/georginagio
Родригес - одна из самых популярных инфлюенсеров в мире. На нее подписаны 55,6 миллиона пользователей в Instagram.
Джорджина и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: Роналду-младший, Ева Мария, Матео Роналду, Алана Мартина Роналду и Белла Эсмеральда.
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