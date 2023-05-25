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Дэвид Бекхэм получит королевский титул. Известны подробности

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Дэвид Бекхэм получит королевский титул. Известны подробности ©x.com/victoriabeckham

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Бекхэм, показывавший яркую игру в мадридском "Реале" и МЮ, станет рыцарем-бакалавром и получит титул "сэр", а его супруга - "леди".

Церемония присуждения состоится в конце месяца. В настоящее время рыцарский титул в Великобритании не соответствует его первоначальному значению, выступая в качестве признания заслуг человека перед страной со стороны правящей королевской семьи.

Напомним, в качестве игрока Бекхэм защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала", французского ПСЖ, итальянского "Милана" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Сейчас 50-летний Бекхэм владеет американским клубом "Интер Майами". 


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