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Де Ла Хойя выложил откровенное видео с горячей девушкой: оно стало вирусным

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Де Ла Хойя выложил откровенное видео с горячей девушкой: оно стало вирусным ©instagram.com/oscardelahoya/

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy) и его девушка оказались в центре внимания после публикации откровенного видео, передают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy) и его девушка оказались в центре внимания после публикации откровенного видео, передают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

В ролике 37-летняя Холли Сондерс, бывшая профессиональная гольфистка, танцевала в розовом бикини, а 51-летний Де Ла Хойя удивил подписчиков, появившись в стрингах.

Видео быстро стало вирусным, собирая тысячи комментариев. Всего за полчаса после публикации, ролик набрало более 6000 комментариев.

Однако спустя час пост был удален с Instagram. Несмотря на это, Холли намекнула, что это только начало, чем только подогрела интерес подписчиков.

Пара пообещала вернуться в ближайшее время с более интересным контентом. 


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