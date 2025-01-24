Что нужно делать во время магнитных бурь

Врач-терапевт Марина Долгушкина заявила, что ухудшение самочувствия в период магнитных бурь чаще всего носит субъективный характер. Крупные научные исследования не подтверждают прямой связи между магнитными бурями и физическим состоянием человека, передают Vesti.kz.

Основные причины недомогания

По словам врача, жалобы на плохое самочувствие могут быть связаны с такими факторами, как:

погодные изменения;

недостаток сна;

стресс;

вирусные инфекции;

психологическое состояние.

Советы для улучшения состояния

Доктор рекомендует несколько способов, которые помогут чувствовать себя лучше в дни магнитных бурь:

Полноценный сон: заранее постарайтесь хорошо выспаться, чтобы предотвратить усталость и сонливость.

заранее постарайтесь хорошо выспаться, чтобы предотвратить усталость и сонливость. Контрастный душ: он помогает взбодриться и улучшить кровообращение.

он помогает взбодриться и улучшить кровообращение. Свежий воздух: прогулки на улице могут значительно поднять настроение.

прогулки на улице могут значительно поднять настроение. Охлаждение: используйте прохладный компресс для облегчения симптомов недомогания.

используйте прохладный компресс для облегчения симптомов недомогания. Ограничение экранного времени: старайтесь проводить меньше времени за компьютером и телефоном.

старайтесь проводить меньше времени за компьютером и телефоном. Сбалансированное питание: добавьте в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами.

добавьте в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами. Физическая активность: легкие упражнения или прогулки помогут улучшить общее состояние.

легкие упражнения или прогулки помогут улучшить общее состояние. Отказ от вредных привычек: избегайте алкоголя и курения, которые ухудшают адаптацию организма.

Профилактика метеочувствительности

Для тех, кто считает себя метеозависимым, терапевт советует вести дневник. В нем можно отмечать дни магнитных бурь и собственное самочувствие. Это может помочь обнаружить связь (или ее отсутствие) между изменениями в магнитосфере и состоянием организма.

Вывод

Хотя научных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье нет, меры по укреплению организма, такие как правильное питание, сон и активность, могут помочь лучше адаптироваться к любым изменениям внешней среды.