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Вчера 19:45
 

Чемпионка по джиу-джитсу из Казахстана стала призером конкурса красоты

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Чемпионка по джиу-джитсу из Казахстана стала призером конкурса красоты ©instagram.com/fierceadamova/

Чемпионка Азии по джиу-джитсу Асель Адамова приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Астана", сообщают Vesti.kz.

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Чемпионка Азии по джиу-джитсу Асель Адамова приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Астана", сообщают Vesti.kz.

Победительницей конкурса стала Ясмин Байболова, первой вице-мисс Дарина Байтенизова, второй вице-мисс Ария Кусаинова.

Адамова стала третьей вице-мисс, а также выиграла в народном голосовании и получила звание Miss People’s Choice.

Адамова является призером международных соревнований по джиу-джитсу, в 2021-м году стала чемпионкой Азии среди пурпурных поясов.




джиу-джитсу Конкурс красоты

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