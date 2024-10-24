Чемпионка по джиу-джитсу из Казахстана стала призером конкурса красоты
©instagram.com/fierceadamova/
Чемпионка Азии по джиу-джитсу Асель Адамова приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Астана", сообщают Vesti.kz.
Чемпионка Азии по джиу-джитсу Асель Адамова приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Астана", сообщают Vesti.kz.
Победительницей конкурса стала Ясмин Байболова, первой вице-мисс Дарина Байтенизова, второй вице-мисс Ария Кусаинова.
Адамова стала третьей вице-мисс, а также выиграла в народном голосовании и получила звание Miss People’s Choice.
Адамова является призером международных соревнований по джиу-джитсу, в 2021-м году стала чемпионкой Азии среди пурпурных поясов.
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