Чемпионка по джиу-джитсу из Казахстана стала призером конкурса красоты

Чемпионка Азии по джиу-джитсу Асель Адамова приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Астана", сообщают Vesti.kz.

Победительницей конкурса стала Ясмин Байболова, первой вице-мисс Дарина Байтенизова, второй вице-мисс Ария Кусаинова.

Адамова стала третьей вице-мисс, а также выиграла в народном голосовании и получила звание Miss People’s Choice.

Адамова является призером международных соревнований по джиу-джитсу, в 2021-м году стала чемпионкой Азии среди пурпурных поясов.