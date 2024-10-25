Чемпион UFC получил главную роль в голливудском фильме

Бразильский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра примет участие в съемках голливудского блокбастера "Натиск" компании A24, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Hollywood Reporter.

Отмечается, что бывший чемпион UFC в среднем весе получил главную роль в фильме и снимется вместе с актрисой Адриэй Архоной.

"Перейра сыграет главную роль в голливудском боевике "Натиск". Режиссер проекта Адам Вингард снял картину "Годзилла и Конг: Новая империя" и будет работать со сценаристом Саймоном Барреттом. Многие детали "Натиска" хранятся в секрете, но источники описывают его как гонзо-триллер ужасов. Говорят, что масштабы больше соответствуют ранним фильмам Вингарда, которые были оригинальными творениями, прежде чем он ушел и снял высокобюджетные зрелищные хиты.

Перейра исполнит роль персонажа по имени Мясник и привнесет в эту роль свой набор навыков, включая удушающие удары анаконды и удары ногами с разворота", - сообщило издание Hollywood Reporter.