Бывшая девушка Балотелли и Стерлинга найдена мертвой в своем доме

Модель Табби Браун, снимавшаяся в шоу "Холостяк" и встречавшаяся с футболистами Рахимом Стерлингом и Марио Балотелли, умерла в возрасте 38 лет в своем лондонском доме, сообщают Vesti.kz.
Она также работала для Playboy и снималась в рекламе Canon, Virgin Atlantic, AXE и Lynx, а также в музыкальных клипах Снуп Догга и Диззи Раскала.
Браун встречалась с бывшим нападающим "Манчестер Сити" Балотелли в 2011 году, а с другим экс-игроком "горожан" Стерлингом состояла в отношениях в 2016-м.
Причины ее смерти неизвестны.
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