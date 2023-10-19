Бывшая девушка Балотелли и Стерлинга найдена мертвой в своем доме

Модель Табби Браун, снимавшаяся в шоу "Холостяк" и встречавшаяся с футболистами Рахимом Стерлингом и Марио Балотелли, умерла в возрасте 38 лет в своем лондонском доме, сообщают Vesti.kz.

Она также работала для Playboy и снималась в рекламе Canon, Virgin Atlantic, AXE и Lynx, а также в музыкальных клипах Снуп Догга и Диззи Раскала.

Браун встречалась с бывшим нападающим "Манчестер Сити" Балотелли в 2011 году, а с другим экс-игроком "горожан" Стерлингом состояла в отношениях в 2016-м.

Причины ее смерти неизвестны.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта