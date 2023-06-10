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Блогер накачался как Роналду

Блогер накачался как Роналду
©instagram.com/_andrei_semenikhin

Российский блогер и эксперт по калистенике Андрей Семенихин создал форму как у португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Как известно, Роналду трепетно относится к своему здоровью и телу. Поэтому его иногда называют настоящим атлетом.

"Что скажете, получилось создать форму как у Роналду?", - обратился Семенихин к своим подписчикам в Instagram.

Ответы не заставили себя ждать:

"Разница только в том, что у него на полмиллиарда больше подписчиков"

"Роналду еще ставил задачу массу сбросить, чтобы продлить футбольное долголетие, по молодости он более вкаченный был"

"Слева четкий пацан, а справа кто такой?"

"Криштиану тоже у вас тренируется?"

"Даже лучше"

"У Роналду не получилось"

"Кроссовок с носками только не хватает"

"Даже чуток перебор"

"Похож!!!"

Напомним, что Роналду с минувшей зимы выступает за саудовский "Аль-Наср", за который забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх.

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Метки:
Роналду Криштиану

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