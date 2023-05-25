Абитуриент-2025: сроки ЕНТ и подачи заявлений в вузы

В Казахстане продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриентам напомнили ключевые даты подачи документов, проведения ЕНТ, профильных и творческих экзаменов, а также сроков подачи заявлений на образовательные гранты, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Министерство образования и науки опубликовало календарь приемной кампании на 2025/2026 учебный год.

Ключевые даты - что и когда?

Основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) стартовал 16 мая и завершится 7 июля.

Прием документов в вузы начнется 20 июня и продлится до 25 августа.

С 20 июня по 20 августа будут организованы специальные экзамены для поступающих на программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение". Для участия в конкурсе документы необходимо подать до 20 июля.

Абитуриенты, выбирающие творческие специальности, смогут подать заявления на участие в экзаменах с 20 июня по 10 августа. Однако для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 7 июля.

Сами творческие экзамены пройдут с 7 июля по 15 августа. В рамках конкурсного отбора они будут учитываться, если сданы до 20 июля.

Подать заявление на участие в конкурсе на получение образовательного гранта можно будет с 13 по 20 июля.

Имена обладателей грантов станут известны до 10 августа.

Министерство рекомендует уточнять актуальную информацию на официальных сайтах и страницах вузов.