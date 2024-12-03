17-летний Ламин Ямаль встречается с новой девушкой: она модель и старше футболиста

17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, похоже, переживает не только карьерные, но и личные перемены. После расставания с инфлюенсером и TokTok-звездой Алекс Падильей из-за скандального видео, испанский футболист, как утверждают, начал новый роман с итальянской моделью Анной Дженьозо, передают Vesti.kz.

По слухам, Ламин и 19-летняя Дженьозо следили друг за другом в социальных сетях и часто общались.

На прошлых выходных Анна в сопровождении подруги и популярной инфлюенсерки Фабиолы Баглиери, прилетела в Барселону, чтобы поддержать Ямаля на матче против "Лас-Пальмас". Несмотря на поражение каталонцев (1:2), вечер для молодого футболиста явно завершился на позитивной ноте.

На следующий день Анна и Фабиола были замечены на шопинге в La Roca Village вместе с Ямалом, его двоюродным братом Абде и друзьями.

Отношения между Ламином и Дженьозо пока остаются на стадии дружбы, но многие уверены, что между ними есть искра.

Инсайдеры отмечают, что Ямалю "очень нравится" Анна, однако потенциальные возлюбленные пока держат все в непринужденном ключе.

Джегнозо, хотя и не может сравниться со звездой "Барсы" по популярности, успешно продвигает свои социальные сети.

На ее аккаунт в социальной сети Instagram насчитывается чуть более 600 тысяч подписчиков, а в Тик токе — свыше 839 тысяч. Молодая модель набирает популярность и уже привлекла внимание широкой аудитории.

Возвращение Ямаля на поле после травмы совпало с новым этапом в его личной жизни.

Болельщики "Барселоны" с интересом наблюдают за развитием карьеры вундеркинда, а теперь активно обсуждают и его возможные романтические отношения.

Ранее, на церемонии награждения Евро-2024, Ямаль впервые представил публике свою бывшую возлюбленную - Алексу Падилью. Однако их роман оказался недолгим.

В конце июля пара рассталась после предполагаемой измены девушки. Поводом для слухов стало видео, где Падилья сидела на коленях у другого молодого человека.

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