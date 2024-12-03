17-летний Ламин Ямаль встречается с новой девушкой: она модель и старше футболиста
17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, похоже, переживает не только карьерные, но и личные перемены. После расставания с инфлюенсером и TokTok-звездой Алекс Падильей из-за скандального видео, испанский футболист, как утверждают, начал новый роман с итальянской моделью Анной Дженьозо, передают Vesti.kz.
17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, похоже, переживает не только карьерные, но и личные перемены. После расставания с инфлюенсером и TokTok-звездой Алекс Падильей из-за скандального видео, испанский футболист, как утверждают, начал новый роман с итальянской моделью Анной Дженьозо, передают Vesti.kz.
По слухам, Ламин и 19-летняя Дженьозо следили друг за другом в социальных сетях и часто общались.
На прошлых выходных Анна в сопровождении подруги и популярной инфлюенсерки Фабиолы Баглиери, прилетела в Барселону, чтобы поддержать Ямаля на матче против "Лас-Пальмас". Несмотря на поражение каталонцев (1:2), вечер для молодого футболиста явно завершился на позитивной ноте.
На следующий день Анна и Фабиола были замечены на шопинге в La Roca Village вместе с Ямалом, его двоюродным братом Абде и друзьями.
Отношения между Ламином и Дженьозо пока остаются на стадии дружбы, но многие уверены, что между ними есть искра.
Инсайдеры отмечают, что Ямалю "очень нравится" Анна, однако потенциальные возлюбленные пока держат все в непринужденном ключе.
Джегнозо, хотя и не может сравниться со звездой "Барсы" по популярности, успешно продвигает свои социальные сети.
На ее аккаунт в социальной сети Instagram насчитывается чуть более 600 тысяч подписчиков, а в Тик токе — свыше 839 тысяч. Молодая модель набирает популярность и уже привлекла внимание широкой аудитории.
Возвращение Ямаля на поле после травмы совпало с новым этапом в его личной жизни.
Болельщики "Барселоны" с интересом наблюдают за развитием карьеры вундеркинда, а теперь активно обсуждают и его возможные романтические отношения.
Ранее, на церемонии награждения Евро-2024, Ямаль впервые представил публике свою бывшую возлюбленную - Алексу Падилью. Однако их роман оказался недолгим.
В конце июля пара рассталась после предполагаемой измены девушки. Поводом для слухов стало видео, где Падилья сидела на коленях у другого молодого человека.
17-летний Ламин Ямаль показал свою девушку: она звезда TikTok и старше футболиста?
Video of Alex Padilla cheating on Lamine Yamal💔— Troyyy🐐 (@troydontmiss) July 28, 2024
Sad 😔
pic.twitter.com/7Af5UEIP9Q
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