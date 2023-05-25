С 1 июля в Казахстане ввели новое ежемесячное пособие: какие условия и для кого

В Казахстане с 1 июля начнет действовать новая форма семейного устройства – профессиональные приемные семьи. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кто может стать профессиональной приемной семьей?

По словам Оспана, в таких семьях будут временно размещать детей, оставшихся без попечения родителей. Нововведение позволит исключить этап помещения ребенка в интернат – сразу после утраты попечения он будет направляться в профессиональную семью.

"Это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу", – отметил Едил Оспан.

Какие дети будут направляться в такие семьи?

Воспитанниками таких семей станут дети из четырех категорий:

сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

безнадзорные и беспризорные дети;

жертвы жестокого обращения.

Кандидаты в приемные профессиональные семьи должны пройти обязательную психологическую подготовку. По словам вице-министра, обучение будет проходить в специализированных учреждениях для детей-сирот, а также в аккредитованных организациях, занимающихся семейным устройством.

Решение о назначении кандидатов будет принимать орган опеки на основании полного пакета документов и соответствия требованиям законодательства.

"Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, услуги воспитателя будут оплачиваться", – добавил Оспан.

На данный момент в Казахстане действуют четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.