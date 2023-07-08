Звездный лидер "Астаны" получил серьезную травму на "Тур де Франс"

Стало известно, какую травму получил лидер велокоманды Astana Qazaqstan Team британский гонщик Марк Кавендиш, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кавендиш травмировался во время восьмого этапа "Тур де Франс", попав в серьезный завал за 60 километров до финиша.
"Марк Кавендиш сломал правую ключицу. Кроме того, из-за перелома расшатался винт остеосинтеза в акромиально-ключичном суставе (находившийся там после его аварии на Тур де Франс 2017)", - сообщает пресс-служба команды.
Накануне в рамках седьмого этапа британец финишировал вторым, преодолев расстояние в 169,9 километра за 3 часа, 46 минут и 28 секунд.
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