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Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Звездный лидер "Астаны" финишировал вторым на этапе "Тур де Франс"

Звездный лидер "Астаны" финишировал вторым на этапе "Тур де Франс"
©SprintCycling

Известный британский гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш финишировал вторым на седьмом этапе "Тур де Франс", сообщают Vesti.kz.

Расстояние в 169,9 километра он преодолел за 3 часа, 46 минут и 28 секунд, финишировав в группе спринтеров. Такое же время показал победитель этапа Йеспер Филипсен из Alpecin-Deceuninck.

 

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Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Франция

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