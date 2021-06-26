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Казахстанец Луценко финишировал 14-м на первом этапе "Тур де Франс"

Казахстанец Луценко финишировал 14-м на первом этапе "Тур де Франс"
Фото: astanapremiertech.com
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Сегодня, 26 июня, стартовала престижная веломногодневка "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победу на первом этапе, протяженностью 197,8 километра, одержал французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step. Вторым стал астралиец Майкл Мэттьюс (BikeExchange), а тройку замкнул. словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Лучшим в составе Astana-Premier Tech стал казахстанец Алексей Луценко - он финишировал 14-м. Его партнеры по команде Якоб Фульсанг стал 21-м, а Алекс Аранбуру - 23-м.

По ходу этапа гонщики попали в два завала. В одном из них, который случился по вине вышедшего на трассу болельщика с плакатом, поучаствовали более 30 гонщиков.

Второй этап пройдет 27 июня.

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Метки:
Астана велокоманда Луценко Алексей Тур де Франс Франция

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