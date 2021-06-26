Казахстанец Луценко финишировал 14-м на первом этапе "Тур де Франс"

Сегодня, 26 июня, стартовала престижная веломногодневка "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победу на первом этапе, протяженностью 197,8 километра, одержал французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step. Вторым стал астралиец Майкл Мэттьюс (BikeExchange), а тройку замкнул. словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Лучшим в составе Astana-Premier Tech стал казахстанец Алексей Луценко - он финишировал 14-м. Его партнеры по команде Якоб Фульсанг стал 21-м, а Алекс Аранбуру - 23-м.
По ходу этапа гонщики попали в два завала. В одном из них, который случился по вине вышедшего на трассу болельщика с плакатом, поучаствовали более 30 гонщиков.
Второй этап пройдет 27 июня.
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