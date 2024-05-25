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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги Сегодня 22:04 Комментарии Нападающий сборной Казахстана принес победу "Елимаю" в Кубке Лиге ©ФК "Елимай" В Семее состоялся первый тур группового этапа Кубка Лиги - "Елимай" принял на своем поле "Туран", сообщают Vesti.kz. Подопечным Андрея Карповича удалось добыть уверенную победу со счетом 3:0. На 20-й минуте нападающий сборной Казахстана Иван Свиридов открыл счет. Во второй половине "Елимай" продолжил давление, на 55-й минуте забил Жан Али Пайруз. До разгромного преимущество семейского клуба довел еще один форвард - Сада Тиуб. В группе с "Елимаем" и "Тураном" также выступают "Ордабасы" и "Атырау", их матч прошел ранее и закончился со счетом 0:0. Поделиться в соц. сетях:













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