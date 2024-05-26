Аутсайдер КПЛ проиграл клубу первой лиги

Карагандинский "Шахтер" провел стартовый матч в групповом этапе Кубка Лиги, сыграв на выезде с "Каспием", передают Vesti.kz.

Команда Андрея Финонченко играла на выезде и так не сумела взломать оборону соперника. В матче состоялось два удаления.

На 66-й минуте красную карточку получил хавбек "Каспия" Санат Жумаханов, а на 85-й минуте удаление заработал уже игрок гостей - Алмас Тюлюбай.

В конце встречи "Каспию" удалось вырвать победу, на 88-й минуте защитник "Шахтера" Антон Толордава отправил мяч в свои ворота - 0:1.

В группе Кубка Лиги вместе с "Шахтером" и "Каспием" также выступают "Астана" и "Жетысу", их очный матч закончился победой талдыкорганцев - 2:1.

Отметим, что "Шахтер" идет на предпоследнем, 12-м месте в чемпионате Казахстана, в то время как "Каспий" является лидером первой лиги.