"Астана" провалилась на старте Кубка Лиги

Столичная "Астана" стартовала в групповом этапе Кубка Лиги матчем против "Жетысу" на выезде, сообщает Vesti.kz.

Старт игры между командами Кайрата Нурдаулетова и Григория Бабаяна получился результативным. Уже на 7-й минуте бывший хавбек столичного клуба Серикжан Мужиков открыл счет и вывел хозяев вперед.

Однако, уже на 11-й минуте нигерийский нападающий "Астаны" Ннанди Аханону выровнял положение. Это первый гол 22-летнего легионера за "Астану".

Во втором тайме, на 77-й минуте Антон Шрамченко забил второй гол "Жетысу", который стал победным - 2:1.

Отметим, что в группе Кубка Лиги с "Астаной" и "Жетысу" также выступают "Шахтер" и "Каспий".