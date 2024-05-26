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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги
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"Астана" провалилась на старте Кубка Лиги

"Астана" провалилась на старте Кубка Лиги
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" стартовала в групповом этапе Кубка Лиги матчем против "Жетысу" на выезде, сообщает Vesti.kz

Старт игры между командами Кайрата Нурдаулетова и Григория Бабаяна получился результативным. Уже на 7-й минуте бывший хавбек столичного клуба Серикжан Мужиков открыл счет и вывел хозяев вперед. 

Однако, уже на 11-й минуте нигерийский нападающий "Астаны" Ннанди Аханону выровнял положение. Это первый гол 22-летнего легионера за "Астану". 

Во втором тайме, на 77-й минуте Антон Шрамченко забил второй гол "Жетысу", который стал победным - 2:1. 

Отметим, что в группе Кубка Лиги с "Астаной" и "Жетысу" также выступают "Шахтер" и "Каспий". 

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Метки:
Астана ФК Жетысу ФК Кубок лиги Футбол

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