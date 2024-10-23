Звезду "Реала" признали лучшим в Лиге чемпионов

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, возглавляя ряд статистических категорий, сообщают Vesti.kz.

Согласно данным Sofascore, за последние четыре сезона вингер "Реала" стал лидером по количеству результативных действий и голевых передач.

Кроме того, он занимает первое место по решающим передачам, успешному дриблингу, выигранным единоборствам и активным действиям в штрафной площади соперника.