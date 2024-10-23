Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
23 октября 20:54
 

Звезду "Реала" признали лучшим в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Звезду "Реала" признали лучшим в Лиге чемпионов ©x.com/realmadrid

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, возглавляя ряд статистических категорий, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, возглавляя ряд статистических категорий, сообщают Vesti.kz.

Согласно данным Sofascore, за последние четыре сезона вингер "Реала" стал лидером по количеству результативных действий и голевых передач.

Кроме того, он занимает первое место по решающим передачам, успешному дриблингу, выигранным единоборствам и активным действиям в штрафной площади соперника.

Лига чемпионов Реал Мадрид Бразилия

Реклама

Живи спортом!