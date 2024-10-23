Звезду "Реала" признали лучшим в Лиге чемпионов
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, возглавляя ряд статистических категорий, сообщают Vesti.kz.
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор демонстрирует впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, возглавляя ряд статистических категорий, сообщают Vesti.kz.
Согласно данным Sofascore, за последние четыре сезона вингер "Реала" стал лидером по количеству результативных действий и голевых передач.
Кроме того, он занимает первое место по решающим передачам, успешному дриблингу, выигранным единоборствам и активным действиям в штрафной площади соперника.
Vinícius Júnior entre todos das últimas 4 edições da UEFA Champions League:— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 22, 2024
1º em participações em gols
1º em assistências
1º em passes decisivos
1º em dribles certos
1º em duelos ganhos
1º em ações na área rival
🇧🇷🔥
Confira os rankings completos em: https://t.co/v1E2OwbCDE pic.twitter.com/z3jbUXOimJ
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