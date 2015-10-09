Звезду Лиги чемпионов дисквалифицировали на три матча: известная реакция клуба

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать вингера мюнхенской "Баварии" Луиса Диаса на три матча Лиги чемпионов за нанесение травмы защитнику французского "Пари Сен-Жермена" Ашрафу Хакими, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел 4 ноября в матче четвёртого тура общего этапа ЛЧ, в котором "Бавария" обыграла ПСЖ со счётом 2:1. В той игре Диас оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку за фол против Хакими. Позже ПСЖ сообщил, марокканец пропустит до двух месяцев.

По информации Bild, УЕФА решил дисквалифицировать Диаса на три игры. Таким образом, колумбиец пропустит матчи с "Арсеналом", "Спортингом" и "Юнионом".

В "Баварии" ожидали, что УЕФА ограничится дисквалификацией на один матч. Сообщается, что немецкий клуб уже запросил письменное обоснование решения для подачи апелляции.

Hakimi’s leg after Luis Diaz’s foul. pic.twitter.com/D5x1DG3yR1 — Epic Red Cards (@epicredcards) November 5, 2025

28-летний Диас перешел в "Баварию" в июле за 70 миллионов евро из "Ливерпуля", с которым стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. В текущем сезоне колумбиец провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.