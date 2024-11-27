Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 14:38
 

Звезда "Байера" повторил достижение Месси. Есть кто круче?

  Комментарии

Поделиться
Звезда "Байера" повторил достижение Месси. Есть кто круче? ©ФК "Байер"

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц продолжает удивлять футбольный мир своей результативностью. В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" 21-летний футболист блеснул, оформив дубль и отдав результативную передачу. Его вклад помог "фармацевтам" одержать разгромную победу со счетом 5:0, передают Vesti.kz.

Поделиться

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц продолжает удивлять футбольный мир своей результативностью. В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" 21-летний футболист блеснул, оформив дубль и отдав результативную передачу. Его вклад помог "фармацевтам" одержать разгромную победу со счетом 5:0, передают Vesti.kz.

Эти два гола стали для Вирца 16-м и 17-м в еврокубках, и благодаря этому достижению он сравнялся с самим Лионелем Месси по числу голов, забитых в возрасте до 22 лет.

Результат показывает, что молодой талант из "Байера" уверенно следует путем величайших игроков современности, и, возможно, в будущем не только сравняется с их достижениями, но и превзойдет их.

Выше в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов до 22-летия находятся лишь три игрока. 

На первом месте - норвежский голеадор Эрлинг Холанд с 23 голами, за ним следуют Килиан Мбаппе (21) и легендарный бразилец Роналдо (20).

Вирцу остается чуть меньше полугода, чтобы попытаться улучшить свои показатели: 22 года он отметит только 3 мая. 

В возрасте 17 лет и 34 дней Флориан забил свой первый гол в чемпионате Германии, установив рекорд клуба, и с тех пор стал одним из ключевых игроков "Байера".

Байер Месси Лионель Лига чемпионов Футбол

Реклама

Живи спортом!