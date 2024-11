Звезда "Байера" повторил достижение Месси. Есть кто круче?

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц продолжает удивлять футбольный мир своей результативностью. В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" 21-летний футболист блеснул, оформив дубль и отдав результативную передачу. Его вклад помог "фармацевтам" одержать разгромную победу со счетом 5:0, передают Vesti.kz.

Эти два гола стали для Вирца 16-м и 17-м в еврокубках, и благодаря этому достижению он сравнялся с самим Лионелем Месси по числу голов, забитых в возрасте до 22 лет.

Результат показывает, что молодой талант из "Байера" уверенно следует путем величайших игроков современности, и, возможно, в будущем не только сравняется с их достижениями, но и превзойдет их.

Выше в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов до 22-летия находятся лишь три игрока.

17 - Florian Wirtz scored his 17th goal in major European football tonight – at the age of 21, only Erling Haaland (23), Kylian Mbappé (21) and Ronaldo (20) have scored more goals before their 22nd birthday, with Wirtz drawing level with Lionel Messi tonight. Insurance. #B04SAL pic.twitter.com/nfSgYyxizi