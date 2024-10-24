Звезда "Барселоны" повторил редкое достижение Роналду и вошел в историю

Нападающий "Барселоны" Рафинья вошел в пятерку футболистов, которые оформляли хет-трик в ворота "Баварии" в истории европейских соревнований, передают Vesti.kz.

Напомним, "сине-гранатовые" разгромили мюнхенскую команду со счетом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как информирует Squawka, Рафинья стал первым игроком за 7 лет, отметившимся тремя голами в ворота мюнхенцев в матче Лиги чемпионов. Последний раз подобное удавалось Криштиану Роналду, трижды огорчившим "Баварию" в составе мадридского "Реала" в 2017 году (4:2).

Ранее такое удавалось еще трем футболистам в истории турнира: Алуну Эвансу из "Ливерпуля" (1971), Рою Макаю ("Депортиво", 2002) и Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 2014).

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В текущем сезоне на счету Рафиньи 13 матчей, в которых он отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.