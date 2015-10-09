Ямаль превзошёл Мбаппе и установил новый рекорд Лиги чемпионов

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 4-го тура общего этапа против "Астон Виллы", который завершился со счётом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". В той игре Ямаль забил гол.

Это 14-й мяч 19-летнего испанца в Лиге чемпионов. Таким образом, Ямаль побил рекорд по количеству забитых мячей среди тинейджеров за всю историю турнира, принадлежавший Килиану Мбаппе (13).

Для достижения показателя в 14 голов испанцу потребовалось всего 37 матчей. Также в его активе 14 результативных передач.

Добавим, что Ямаль забил во втором подряд матче Лиги чемпионов. На счету вингера "Барселоны" 3 гола и 4 голевых передачи в 4 матчах турнира в этом сезоне. 19-летний футболист совершает результативные действия в каждой игре текущего розыгрыша.

Всего в активе Ямаля 17 забитых мячей и 12 голевых передач в 18 матчах текущего сезона за клуб и сборную.

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