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Лига чемпионов
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Ямаль превзошёл Мбаппе и установил новый рекорд Лиги чемпионов

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Ямаль превзошёл Мбаппе и установил новый рекорд Лиги чемпионов Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

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Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

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Это произошло в матче 4-го тура общего этапа против "Астон Виллы", который завершился со счётом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". В той игре Ямаль забил гол.

Это 14-й мяч 19-летнего испанца в Лиге чемпионов. Таким образом, Ямаль побил рекорд по количеству забитых мячей среди тинейджеров за всю историю турнира, принадлежавший Килиану Мбаппе (13).

Для достижения показателя в 14 голов испанцу потребовалось всего 37 матчей. Также в его активе 14 результативных передач.

Добавим, что Ямаль забил во втором подряд матче Лиги чемпионов. На счету вингера "Барселоны" 3 гола и 4 голевых передачи в 4 матчах турнира в этом сезоне. 19-летний футболист совершает результативные действия в каждой игре текущего розыгрыша.

Всего в активе Ямаля 17 забитых мячей и 12 голевых передач в 18 матчах текущего сезона за клуб и сборную.

Ламин Ямаль назвал лучшую команду в мире


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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
3 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
4 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
5 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
6 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
7 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
8 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
9 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
10 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
11 Комо 3 2 0 1 10-5 6
12 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
13 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
14 Интер 4 2 0 2 8-6 6
15 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
16 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Рома 4 1 1 2 10-8 4
20 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
21 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
22 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
23 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
24 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
27 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
28 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
29 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
30 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Лига Европы 2026/27   •   Португалия, Лиссабон   •   Тур 4, мужчины
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