Видеообзор волевой победы "Астаны" в матче Лиги чемпионов

Столичная "Астана" вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей тбилисское "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Напомним, в первой встрече команд, которая прошла в Казахстане была зафиксирована ничья 1:1. В ответной игре в Тбилиси "Астана" одержала победу со счетом 2:1.

Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй квалификационный раунд турнира, где встретится с загребским "Динамо".

Первая игра состоится 25/26 июля, а ответная - 1/2 августа.