Видеообзор матча "Астана" - "Динамо" в Лиге чемпионов

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Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 24-й минуте первый гол забил азербайджанский нападающий хорватского клуба Махир Эмрели. А окончательный счет на 89-й минуте установил Антонио Марин.
"Астана", имевшая несколько отличных моментов для гола, не сумела поразить ворота "Динамо".
Напомним, в первой игре хорватский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.
Далее, столичный клуб сыграет в квалификации Лиги Европы. Соперником "Астаны" будет болгарский "Лудогорец", также вылетевший из Лиги чемпионов.
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