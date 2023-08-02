Видеообзор матча "Астана" - "Динамо" в Лиге чемпионов

"Астана" вылетела из квалификации Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с загребским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 24-й минуте первый гол забил азербайджанский нападающий хорватского клуба Махир Эмрели. А окончательный счет на 89-й минуте установил Антонио Марин.

"Астана", имевшая несколько отличных моментов для гола, не сумела поразить ворота "Динамо".

Напомним, в первой игре хорватский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Далее, столичный клуб сыграет в квалификации Лиги Европы. Соперником "Астаны" будет болгарский "Лудогорец", также вылетевший из Лиги чемпионов.