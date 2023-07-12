В России оценили шансы "Астаны" в матче Лиги чемпионов

Российское издание "Спорт-Экспресс" представило прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.

"Желто-синие подошли к старту в еврокубках в хорошей форме: последнее поражение (в основное время) они потерпели еще 16 апреля в шестом туре чемпионата. "Астана" борется за титул и по потерянным очкам отстала от лидера всего на три пункта. "Динамо" же за последние пять поединков во всех турнирах лишь однажды выиграло в основное время и находится не в лучшем состоянии", - пишет издание.