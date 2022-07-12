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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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В России не верят в успех "Тобола" в Лиге чемпионов

В России не верят в успех "Тобола" в Лиге чемпионов
©ФК "Тобол"

"Тобол" будет иметь мало шансов пройти "Ференцварош" в квалификации Лиги чемпионов, такое мнение выражено в прогнозе "Спорт-Экспресса".

В первом матче, который состоялся в Костанае была зафиксирована нулевая ничья.

"Станислав Черчесов внезапно не справился с "Тоболом" на выезде. Но результат плохим тоже не назвать - в конце концов, венгерский клуб сохранил равенство перед домашней игрой. Но гости могли забивать, и это надо было сделать - теперь будет тревожнее.

Впрочем, тренер и игроки не переживают. Черчесов справедливо говорит, что в первом матче было много проблем: первая игра сезона, дальняя дорога, перепад температур и прочие околофутбольные вещи оказали влияние. Дома же проблем должно быть меньше. А полузащитник Кристоффер Закариасен и вовсе убежден в хорошем исходе: "Я не волнуюсь, потому что мы будем готовы к реваншу. Мы должны играть в футбол лучше, чем в Казахстане, наша игра в атаке, безусловно, должна быть более активной, что не вызывает большого беспокойства хотя бы потому, что у нас есть классные футболисты, способные пробить оборону "Тобола".

Для казахстанского чемпиона нет хороших новостей. У них было много возможностей - домашняя игра, уставшие соперники и собственные наработки должны были помочь. Однако "Тобол" этим не воспользовался. Теперь команде предстоит проделать тот же длинный путь до Будапешта, что неделю ранее преодолела команда Черчесова. Конечно, казахстанцы думают только о Лиге чемпионов и даже на матч чемпионата выставили резервный состав (проиграли 1:6) - вот только все это было зря.

Шансов у "Тобола" победить и пройти дальше мало. Да, дома они играли чуть лучше "Ференцвароша", но, как и сказал Черчесов, венгерский клуб долго и с приключениями добирался за тысячу километров, а еще для них это была первая игра сезона. И даже так, дома, "Тобол" не выжал хотя бы гол. Вряд ли, проделав тот же путь, казахский чемпион выступит лучше. Станислав Черчесов одной ногой в следующем раунде", - пишет издание.

"Тобол" прибыл в Будапешт на ответный матч Лиги чемпионов

Предстоящий матч состоится в ночь с 13 на 14 июля. Начало в 00:00 по времени Нур-Султана. В первой встрече в Костанае была зафиксирована нулевая ничья.

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Метки:
Лига чемпионов Тобол ФК Казахстан Венгрия

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