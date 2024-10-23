В "новой" Лиге чемпионов объявился неожиданный лидер

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" вышел в единоличные лидеры общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча 3-го тура ЛЧ, в котором подопечные Унаи Эмери дома одержали победу над итальянской "Болоньей" со счетом 2:0.

Таким образом, "Астон Вилла" набрала девять очков в трех турах и занимает первое место в таблице по итогам первого игрового дня 3-го тура. Ранее в ЛЧ бирмингемский клуб обыграл "Баварию" (1:0) и "Янг Бойз" (3:1).

По семь очков после трех туров набрали "Монако", "Спортинг" и "Арсенал".

Стоит отметить, что "Астон Вилла" выступает в Лиге чемпионов спустя 41 год после последнего участия в турнире.

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Напомним, в этом сезоне Лига чемпионов проходит в новом формате. Впервые в турнире выступают 36 команд. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников.

Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.