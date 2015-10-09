В матче "Кайрат" - "Олимпиакос" открыт счет

В матче "Кайрат" - "Олимпиакос" на общем этапе Лиги чемпионов забит первый гол, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 73-й минуте вингер гостей Желсон Мартинш поразил ворота Темирлана Анарбекова, пробив с острого угла.

Встреча шестого тура проходит в Астане на стадионе "Астана Арена".

Напомним, на общем этапе "Кайрату" осталось провести еще две игры: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28-го команда Рафаэля Уразбахтина сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".

