В матче "Кайрат" - "Брюгге" открыт счет

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" открыт счет, сообщают Vesti.kz.

На 32-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Александара Станковича, который успешно сыграл на подборе, пробив с линии штрафной уже по пустым воротам. В этом эпизоде Темирлан Анарбеков покинул ворота, выбив мяч на серба.

Напомним, это последний домашний матч "Кайрата" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.

