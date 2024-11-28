В Лиге чемпионов побит исторический рекорд

В ночь с 27 на 28 ноября завершились заключительные встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, текущая игровая неделя стала рекордной по результативности. В 18 матчах (игровая неделя) команды забили впечатляющие 67 мячей.

Предыдущая, самая результативная неделя была зафиксирована осенью 2000 года на старте группового турнира сезона-2000/01. Тогда, в 16 играх было забито 63 гола.

Таблица самых результативных недель в ЛЧ:

2024/25 Тур 5 ​​(67 голов, 18 игр)

2000/01 Тур 1 (63 гола, 16 игр)

2020/21 Тур 3 (62 гола, 16 игр)

2022/23 Тур 5 ​​(59 голов, 16 игр)

2021/22 Тур 3 (59 голов, 16 игр)

2014/15 Тур 3 (59 голов, 16 игр)

2012/13 Тур 4 (58 голов, 16 игр)

2024/25 Тур 2 (58 голов, 18 игр)