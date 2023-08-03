В Хорватии высказались о вылете "Астаны" из Лиги чемпионов

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил перспективы "Астаны" после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Эксперт назвал главные проблемы команды.

Первая игра состоялась 25 июля в столице Хорватии Загребе и завершилась победой местного "Динамо" со счетом 4:0. В ответном матче 2 августа в Астане казахстанский клуб был побежден со счетом 2:0.

"Один из слабейших составов "Астаны" в истории еврокубков. Некогда мощный клуб, в этот раз уступил безвольно. Во второй игре "Динамо" мог забить гораздо больше, но сэкономил силы на будущее. У казахстанцев чувствовалась обреченность. Была заметна разница в классе и общей готовности футболистов. Возможно, в Лиге Европы команде будет попроще играть.

"Динамо" проявило себя с наилучшей стороны. При такой же игре и настрое на каждого соперника вполне вероятно попадание в групповой раунд",- отметил Рузич.

Далее столичный клуб сыграет в квалификации Лиги Европы. Соперником "Астаны" будет болгарский "Лудогорец", также вылетевший из Лиги чемпионов.

В свою очередь "Динамо" в следующем раунде ЛЧ сыграет с греческим АЕКом

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