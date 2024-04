В "Баварии" оценили шансы на победу в Лиге чемпионов

Форвард "Баварии" Кингсли Коман оценил шансы немецкого клуба на победу в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Коман выступает за "Баварию" с 2017 года. В сезоне-2019/20 немцы триумфально выступили в Лиге чемпионов, обыграв в финале ПСЖ.

В текушем розыгрыше мюнхенцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с лондонским "Арсеналом". Первый матч пройдет 9 апреля, ответный - 17-го.

